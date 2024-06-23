Военкор Живов: ракеты ВСУ на Севастополь наводил дрон США RQ-4 Global Hawk

сегодня в 15:20

Ракеты на территорию Севастополя наводил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk, сообщил военкор Алексей Живов в своем Telegram-канале .

Он добавил, что дрон исчез сразу после проделанной работы.

По его мнению, США все еще без помех могут наводить свои ракеты на нужные украинским военным цели.

ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS в районе 12:30 в воскресенье. Четыре из них сбили в воздухе, одна разорвалась над городом.

Как ранее рассказал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, в городе есть все необходимое для помощи пострадавшим от ракетной атаки. В ходе атаки погибли три человека, ранены порядка 100 мирных жителей.