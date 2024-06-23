Минобороны РФ: Украина атаковала Севастополь ракетами ATACMS

сегодня в 14:58

Атаку ВСУ провели в районе 12:30 в воскресенье. В результате погибли один взрослый человек и двухлетний малыш.

Четыре ракеты ATACMS сбили с помощью систем ПВО. Еще одна ракета отклонилась от траектории полета, ее боевая часть взорвалась над территорией города.

Из-за падения осколков кассетных суббоеприпасов в Севастополе пострадало свыше 20 мирных жителей, среди который есть и дети.