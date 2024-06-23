Минобороны РФ: Украина атаковала Севастополь ракетами ATACMS
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Украинская армия обстреляла Севастополь американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Атаку ВСУ провели в районе 12:30 в воскресенье. В результате погибли один взрослый человек и двухлетний малыш.
Четыре ракеты ATACMS сбили с помощью систем ПВО. Еще одна ракета отклонилась от траектории полета, ее боевая часть взорвалась над территорией города.
Из-за падения осколков кассетных суббоеприпасов в Севастополе пострадало свыше 20 мирных жителей, среди который есть и дети.