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Двухлетний малыш погиб в результате атаки ВСУ на Севастополь

По предварительной информации, от атаки ВСУ на Севастополь погибло 2 мирных жителя, один из них двухлетний ребенок, сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале .

Число обратившихся за медпомощью выросло до 22 человек.

Больше всего пострадавших от осколочных ранений в Учкуевке. Туда отправлены все имеющиеся бригады скорой медицинской помощи.

Часть людей уже госпитализирована, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Отмечается, что мобилизованы все силы.

Ранее стало известно, что ВСУ совершили ракетную атаку на Севастополь. Было сбито 5 воздушных целей в небе над акваторией, но осколки упали в прибрежной зоне.