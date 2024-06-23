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В Севастополе 14 человек ранены после ракетной атаки ВСУ

В Севастополе была отражена ракетная атака ВСУ, 14 человек ранены, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале .

По предварительной информации, 5 воздушных целей ликвидированы в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне.

Спасательной службы сообщили, что в районе Учкуевки осколочные ранения получили 12 человек, включая 2 детей. В Любимовке пострадало два человека.

В районе пансионата «Лазурь» в результате падения осколков ракеты загорелся лес на территории 150 кв м. Пожарные выехали на место.

По этой же причине на территории одного из ТСН на Северной стороне произошло возгорание жилого дома.

Жителям напомнили, что об опасных находках необходимо сообщать по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место.