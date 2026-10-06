Соседи Томми Хилфигера: Потап и Настя Каменских окончательно перебрались в США

Украинский музыкальный дуэт Потап и Настя Каменских окончательно переехали в США. В настоящее время пара снимает квартиру в Майами за 500 тысяч рублей в месяц по соседству с модельером Томми Хилфигером, пишет SHOT .

Жилье площадью 117 квадратных метров находится на 15-м этаже 26-этажного комплекса Diplomat Parkway, построенного в 2022 году. В квартире две спальни, две ванные, кварцевые столешницы с «водопадным» краем, безрамные душевые, стиральная и сушильная машины. На виде пара сэкономила несколько тысяч долларов: вместо океана или гольф-поля из окон открывается вид на город.

В распоряжении певцов также крытый гараж, большой бассейн, spa-зона, сауна, фитнес-зал, помещения для йоги и пилатеса, а также площадки для тенниса, пиклбола и баскетбола. Договор аренды пара заключила еще 15 февраля, но окончательно переехала лишь в августе 2026 года.

Уже после переезда, в конце сентября, Потап начал переносить в США бизнес Насти Каменских. Как ранее писали СМИ, компания зарегистрирована во Флориде и занимается менеджментом и продвижением певицы.

Новая фирма появилась после языкового скандала: пара иронично извинилась за русский язык. После этого появилась петиция о лишении Потапа звания заслуженного артиста Украины.

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