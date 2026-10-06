Возле Сочи загорелся танкер: пляжи Сириуса закрыли

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В акватории Черного моря произошло возгорание танкера. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин.

По его словам, происшествие случилось вблизи Сочи. В целях обеспечения безопасности граждан пляжи Сириуса временно закрыты.

В настоящее время осуществляется постоянный мониторинг состояния воды и воздуха совместно с Росгидрометом.

«Прошу жителей и гостей федеральной территории воздержаться от длительного пребывания на улицах и, по возможности, не открывать окна в помещениях. О результатах мониторинга будем систематически информировать», — написал Плишкин.

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