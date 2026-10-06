Возле Сочи загорелся танкер: пляжи Сириуса закрыли
Фото - © Ольга Губская / Фотобанк Лори
В акватории Черного моря произошло возгорание танкера. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин.
По его словам, происшествие случилось вблизи Сочи. В целях обеспечения безопасности граждан пляжи Сириуса временно закрыты.
В настоящее время осуществляется постоянный мониторинг состояния воды и воздуха совместно с Росгидрометом.
«Прошу жителей и гостей федеральной территории воздержаться от длительного пребывания на улицах и, по возможности, не открывать окна в помещениях. О результатах мониторинга будем систематически информировать», — написал Плишкин.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.