USD
Доллар США
84,93
1.73 %
EUR
Евро
95,33
1.08 %
CNY
Китайский Юань
12,65
1.74 %
GBP
Фунт стерлингов
112,52
2.02 %

Возле Сочи загорелся танкер: пляжи Сириуса закрыли

Происшествия
Ольга Губская / Фотобанк Лори

Фото - © Ольга Губская / Фотобанк Лори

В акватории Черного моря произошло возгорание танкера. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин.

По его словам, происшествие случилось вблизи Сочи. В целях обеспечения безопасности граждан пляжи Сириуса временно закрыты.

В настоящее время осуществляется постоянный мониторинг состояния воды и воздуха совместно с Росгидрометом.

«Прошу жителей и гостей федеральной территории воздержаться от длительного пребывания на улицах и, по возможности, не открывать окна в помещениях. О результатах мониторинга будем систематически информировать», — написал Плишкин.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.