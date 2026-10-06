В Подмосковье восстанавливают дома, пострадавшие от атаки дронов ВСУ

6 октября атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) затронула сразу несколько округов Московской области. В одних населенных пунктах повреждены частные и многоквартирные дома, в других — автомобили и хозяйственные постройки. Специалисты объезжают адреса, оценивают ущерб и определяют, какая помощь нужна людям.

В Солнечногорске в деревне Лыткино взрывной волной выбило окна в нескольких квартирах — стекла восстановят вместе с управляющими компаниями.

В деревне Дурыкино пострадали 19 машин. В Дмитровском округе в Каменке частично повреждены крыши двух домов, в Песках — еще один дом и забор. Чтобы получить помощь, жителям нужно оформить акт осмотра, подготовить документы на собственность и заключение независимой экспертизы о стоимости ущерба. После признания потерпевшими администрация выберет формат поддержки — ремонт за свой счет или выплату. Весь пакет документов рассматривают не дольше 10 рабочих дней.

Больше всего адресов — 33 — насчитали в Домодедове: повреждены частные дома, три многоквартирных дома, а также фасады, кровли и автомобили. В МКД уже закрыли тепловой контур, новые стеклопакеты поставят на следующей неделе, владельцам частного жилья выплатят компенсации после оценки.

В Истре пострадали 10 частных домов и хозпостроек в Сафонтьево, Дергайково, Торлопово, Горках и Ядромино — людям помогают вернуть остекление и утеплить жилье, основные работы хотят закончить до 9 октября.

В Волоколамске в СНТ «Машиностроитель» уже начали ремонтировать кровлю, а выбитые окна пока закрывают, чтобы позже заменить.

В Серпухове повреждены три дома на улице Дениса Давыдова: администрация встретилась с жильцами и объяснила порядок получения компенсации, одно заявление принято, остальные подадут в ближайшие дни. В Ступине пострадали шесть частных домов — выплаты назначат после оценки.

Все адреса остаются на контроле глав муниципалитетов и профильных служб. Жителям обещают помочь восстановить поврежденное имущество.

Утром 6 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что дежурные силы ПВО уничтожили над территорией Подмосковья 185 беспилотников в 16 муниципалитетах. В семи из них были повреждены 47 частных домов — в Ступине, Наро-Фоминске, Дмитрове, Домодедове, Истре, Серпухове и Волоколамске.

По словам Воробьева, два человека погибли, девять пострадали.

«Еще раз выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — заявил губернатор Московской области.

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