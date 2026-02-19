Проиграл в компьютерной игре: почему пермский школьник порезал сверстника ножом
Проигрыш в компьютерной игре мог спровоцировать нападение школьника на сверстника в Александровске Пермского края, сообщает Baza.
Семиклассник несколько раз ударил ножом другого ученика прямо в стенах школы. Учителя смогли отобрать у него оружие, после чего вызвали правоохранителей. Пострадавшего в тяжелом состоянии везут в Березники.
Выяснилось, что причиной нападения мог стать конфликт. Он начался между подростками после игры в популярный шутер PUBG. Проигравший решил отомстить обидчику и ударил его ножом в шею, считают в учебном заведении.
При этом не исключена версия, что нападение могло быть заранее спланировано.
В пресс-службе СК РФ сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство ребенка, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 13-летний нападавший доставлен в следственный отдел.
