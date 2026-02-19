Проиграл в компьютерной игре: почему пермский школьник порезал сверстника ножом

Школьник напал на сверстника в Пермском крае из-за проигрыша в компьютерной игре

Проигрыш в компьютерной игре мог спровоцировать нападение школьника на сверстника в Александровске Пермского края, сообщает Baza .

Семиклассник несколько раз ударил ножом другого ученика прямо в стенах школы. Учителя смогли отобрать у него оружие, после чего вызвали правоохранителей. Пострадавшего в тяжелом состоянии везут в Березники.

Выяснилось, что причиной нападения мог стать конфликт. Он начался между подростками после игры в популярный шутер PUBG. Проигравший решил отомстить обидчику и ударил его ножом в шею, считают в учебном заведении.

При этом не исключена версия, что нападение могло быть заранее спланировано.

В пресс-службе СК РФ сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство ребенка, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 13-летний нападавший доставлен в следственный отдел.

