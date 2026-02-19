7-классник устроил кровавую поножовщину в школе Пермского края

сегодня в 08:13

7-классник ударил ножом сверстника в школе в Пермском крае

В одной из школ Александровска в Пермском крае семиклассник ударил ножом сверстника. Тот находится в тяжелом состоянии, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Махонин.

Раненого мальчика везут в Березники. Из Перми за ним отправятся санавиация, торакальный хирург и анестезиологи. Врачи предпринимают все необходимое, чтобы спасти ребенка.

Специалисты оказывают психологическую поддержку детям в школе. На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов.

7 февраля подросток напал на общежитие медицинского университета в Уфе. Через 2 дня он признал вину и сказал, что раскаивается.

