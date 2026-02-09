Напавший на общежитие медуниверситета в Уфе подросток признал вину

Напавший на общежитие медуниверситета в Уфе признал вину. На судебном заседании 15-летний подросток заявил, что раскаивается, сообщает Baza .

Александр С. в понедельник присутствовал на судебном заседании, несмотря на тяжелые травмы, которые он нанес сам себе во время атаки на общежитие. Суд избрал подростку меру пресечения в виде ареста до 7 апреля.

Перед судом Александр откровенно рассказал близким, что поддерживал Россию и полагал, что для этого необходимо атаковать иностранцев. В качестве цели нападения он выбрал общежитие уфимского медицинского университета, в котором жили студенты из Индии и Африки.

7 февраля 15-летний подросток напал с ножом на общежитие медвуза в Уфе. В результате нападения ранения получили четверо индийских студентов и двое полицейских. СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц и нападения на правоохранителей.

