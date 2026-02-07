Четверо индийских студентов ранены при нападении на общежитие в Уфе

Подросток, напавший с ножом на общежитие медвуза в Уфе, ранил четверых индийских студентов. Об этом сообщил РИА Новости ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов.

Посольство Индии уже получило информацию об инциденте. Оно проинформировано «соответствующим образом». Российских студентов среди пострадавших нет.

Павлов рассказал, что все произошло, когда иностранные студенты возвращались с прогулки. В какой-то момент к ним «прибился» 15-летний подросток. Он и устроил нападение на общежитие.

Всего в общежитии проживает 420 человек, это российские и иностранные студенты.

При задержании нападавший оказал сопротивление и ранил двоих полицейских. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц и нападения на правоохранителей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.