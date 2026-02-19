сегодня в 09:17

Учителя смогли отобрать нож у школьника, напавшего на сверстника в Пермском крае

В Пермском крае педагоги смогли сами обезвредить школьника, который напал на сверстника в учебном заведении, сообщает SHOT .

Семиклассник в одной из школ Александровска несколько раз ударил ножом другого ученика. Пострадавшего везут в Березники.

Оружие у подростка забрать смогли учителя школы. После этого они вызвали на место правоохранителей.

На данный момент устанавливаются мотивы нападения. Состояние раненого оценивается как тяжелое.

