Придавило столбом: люлька с рабочими сорвалась на стройке в Уфе

Люлька с рабочими упала с высоты во время строительства ЖК «Черника» в Уфе. Затем на них рухнул столб, сообщает Baza .

В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, как люлька с рабочими поднимается на высоту второго этажа. Затем конструкция начала разваливаться, после чего целиком рухнула вниз.

Вдобавок, перед самым падением люльки, на рабочих упал столб. По предварительным данным, строители пострадали, но обошлось без погибших.

Причина падения люльки — обрыв троса. Столб упал также из-за этого, так как трос крепился за ним.

