Скала обрушилась на бульдозер в Дагестане
Человек погиб при обрушении скалы на бульдозер в Цумадинском районе Дагестана, сообщает РИА Новости.
Машина попала под обвал скальных пород. В результате водитель погиб.
В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, как огромная скала придавила бульдозер.
Судя по видео, на месте работают специалисты. Вокруг столпились очевидцы, которые пытаются помочь спасателям.
Ранее в столице Бурятии Улан-Удэ три человека погибли на стройке музея. Во время работ обрушились строительные леса, мужчины работали без страховочных ремней и упали с высоты.