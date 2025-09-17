сегодня в 23:00

Скала обрушилась на бульдозер в Дагестане

Человек погиб при обрушении скалы на бульдозер в Цумадинском районе Дагестана, сообщает РИА Новости .

Машина попала под обвал скальных пород. В результате водитель погиб.

В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, как огромная скала придавила бульдозер.

Судя по видео, на месте работают специалисты. Вокруг столпились очевидцы, которые пытаются помочь спасателям.

Ранее в столице Бурятии Улан-Удэ три человека погибли на стройке музея. Во время работ обрушились строительные леса, мужчины работали без страховочных ремней и упали с высоты.