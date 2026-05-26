Есть погибшие: в Бельгии поезд снес школьный автобус

Поезд протаранил перевозивший школьников микроавтобус на железнодорожном переезде в бельгийском городе Буггенхаут. В результате погибли несколько человек, сообщает VRT NEWS .

Авария произошла утром во вторник. По предварительным данным, в момент ДТП железнодорожный переезд был закрыт: шлагбаумы были опущены, а светофор горел красным. Как автобус оказался на переезде — неизвестно. Точные обстоятельства происшествия выясняются.

В полиции утверждают, что в микроавтобусе в момент ЧП находилось девять человек: водитель, сопровождающий и семеро несовершеннолетних. Они учились в школе для детей с особыми потребностями.

Увидев общественный транспорт на переезде, машинист поезда применил экстренное торможение, но не смог избежать столкновения. СМИ сообщают, что в ДТП погибли несколько человек. Точное количество жертв не раскрывается. Также повреждена железнодорожная инфраструктура. Пассажиров поезда эвакуировали.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.