В Коломне начали сбор спаржи и подготовку к фестивалю

В Озерах начался сбор спаржи — одной из самых трудоемких культур, которая постепенно становится гастрономической визитной карточкой округа. Под посадки в хозяйстве «ЭКОЛОМНА» отведено около 20 гектаров. Урожай убирают вручную каждый день.

Основатель хозяйства, французский фермер Николя Буассе отметил, что спаржа требует терпения.

«Спаржа — это овощ терпеливых. После посадки первые три года урожая нет вообще, зато потом растение может плодоносить до двенадцати лет», — рассказал он.

В хозяйстве выращивают зеленую и фиолетовую спаржу. Сбор ведется без применения автоматической техники — побеги аккуратно срезают длинным ножом. По словам фермера, при температуре около 30 градусов спаржа способна вырасти на 15 сантиметров за сутки, поэтому важно убрать ее вовремя, пока побеги остаются молодыми и плотными.

Восьмой фестиваль «Спаржа» посвятят авторской кухне. Блюда из свежего урожая приготовят шеф-повара из Москвы и Коломны. Центральным событием станет приготовление гигантского крем-супа «а-ля Николя», в котором смогут поучаствовать гости. Также запланированы фермерская ярмарка, живая музыка и мастер-классы. Фестиваль пройдет 30 мая с 16:00 до 21:00 в парке «Сосновый бор» в Озерах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в г. о. Воскресенск.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске «ЭКО-культура» ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год Компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.