сегодня в 20:49

Трагедия на стройке музея в Улан-Удэ: три человека погибли

В столице Бурятии произошел несчастный случай со смертельным исходом. При строительстве Национального музея обрушились леса, что привело к гибели трех рабочих, сообщает Следственный комитет по Республике Бурятия .

Предварительно установлено, что мужчины работали без страховочных ремней и упали с высоты. Обрушение лесов произошло около 17:00 по местному времени (12:00 мск).

«В настоящее время следователями и криминалистами следственного управления производится осмотр места происшествия, также будут проведены иные необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия», — говорится в сообщении следователей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведение работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Источник РЕН ТВ сообщает, что помимо погибших есть еще четверо пострадавших. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

