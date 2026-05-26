Марко Рубио: продолжение конфликта на Украине может привести к его расширению

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что продолжение конфликта на Украине может привести к его расширению и вовлечению новых сторон, сообщает газета «Известия» .

Марко Рубио 26 мая на встрече с журналистами предупредил о рисках дальнейшей эскалации конфликта на Украине. По его словам, затяжные боевые действия повышают вероятность расширения противостояния.

«Такое происходит во время всех военных действий: продолжается эскалация», — заявил Рубио, его слова привел журналист Алекс Рауфоглу.

Госсекретарь отметил, что в настоящее время переговорный процесс по урегулированию фактически не ведется.

Ранее аналитический центр Strategic Culture 21 мая сообщил, что использование балтийских стран Вооруженными силами Украины для ударов по России может свидетельствовать о приближении опасной эскалации. Издание напомнило о заявлении министра обороны Эстонии Ханно Певкура о решении сбить дрон, направленный на российские цели.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 29 апреля заявила, что продление военного положения и мобилизации на Украине говорит о нежелании Владимира Зеленского заключать мир и о стремлении к «бесконечному затягиванию» конфликта.

