сегодня в 16:32

Превышений вредных веществ в воздухе нет из-за крупного пожара под Дмитровом

Пожар на складе в поселке Некрасовский Дмитровского округа не привел к превышению концентрации вредных веществ в воздухе, сообщает ТАСС .

Возгорание складского помещения готовой продукции из пластика произошло в районе 12 часов среды. Часть здания обвалилась. Все сотрудники были эвакуированы. Огонь локализовали на площади 12 тыс. кв. м.

По результатам выезда передвижной экологической лаборатории по факту возгорания на территории склада превышений вредных веществ нет.

Очевидцы сняли на видео пожар. На кадрах показано, как здание объято языками пламени. Часть конструкции разрушена. Над складом клубится черный густой дым.