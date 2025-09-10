Лошади на фоне пламени: конюшня стоит вплотную к вспыхнувшему складу в Дмитрове

сегодня в 13:31

Конюшня находится рядом с горящим складом в подмосковном Дмитрове

Конюшня находится по соседству с горящим складом в Дмитровском городском округе. Сотрудники МЧС приступили к ликвидации крупного возгорания, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

ЧП на мебельном складе произошло в среду днем в пгт. Некрасовский.

На опубликованных кадрах видно, как полыхает огромное складское помещение. Часть здания в результате пожара обвалилась. В небо поднимаются черные клубы дыма, а на фоне горящего склада стоят лошади.

По словам очевидцев, животных оперативно эвакуировали из конюшен. Предварительно, в результате крупного возгорания пострадавших нет.

