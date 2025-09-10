сегодня в 13:17

Пожар произошел на мебельном складе в подмосковном Дмитрове

Сильный пожар произошел на мебельном складе на территории Дмитровского городского округа. В настоящее время информации о пострадавших нет, сообщает Baza .

ЧП произошло в пгт. Некрасовский. На опубликованных кадрах видно, как на месте пожара в небо поднимаются огромные и черные клубы дыма, которые видно с разных районов поселка.

По предварительной информации, общая площадь возгорания составляет более 50 кв. м. К данному моменту информации о погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

