сегодня в 17:38

Огромный дом загорелся в элитном коттеджном поселке в Подмосковье

В элитном коттеджном поселке «Раздоры-2» в подмосковном Одинцово загорелся частный дом площадью 1000 квадратных метров. Информации о наличии пострадавших пока не поступало, сообщает «112» .

На место происшествия следуют экстренные службы. Причины и обстоятельства пожара выясняются.

На днях пожар произошел на бывшем заводе «Зингер» в Подольске Московской области. Там горел цех по производству декораций. В результате возгорания никто не пострадал.

В начале сентября в Балашихе потушили пожар на площади более 4000 квадратных метров. Огнем был объят складской комплекс.