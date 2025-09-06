Пожар полностью потушили на бывшем заводе «Зингер» в Подольске

Пожарные полностью потушили возгорание, которое произошло на бывшем заводе «Зингер» в Подольске, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

Сигнал о пожаре поступил в 14:51 5 сентября. Горел цех по изготовлению декораций по адресу: Подольск, ул. Комсомольская, д. 1. В 15:31 огонь локализовали на площади 40 «квадратов», в 18:25 — потушили открытое горение.

В 00:47 6 сентября пожарные ликвидировали последствия ЧП.

Пострадавших в данном инциденте нет. На тушение выезжали 28 человек и 7 единиц техники.

В 2022 году на заводе «Зингер» также был масштабный пожар из-за аварийного режима работы электрооборудования или электросети. Тогда площадь возгорания составила около 2,8 тыс. кв. м, крыша обрушилась на 400 кв. м.