Бывший завод «Зингер» пылает в Подольске

сегодня в 16:20

В Подольске локализовали пожар на территории бывшего завода «Зингер»

В Подольске пожар произошел на территории бывшего завода «Зингер» по адресу: ул. Комсомольская, дом 1. Огонь охватил площадь более 40 кв. м, сообщает пресс-служба администрации округа.

На данный момент возгорание в складском помещении локализовано. На месте происшествия работают экстренные службы.

Пожар произошел в цехе по изготовлению декораций. О пострадавших не сообщается.

О возгорании стало известно 5 сентября. На опубликованном кадре видно высокое здание и рядом стоящие одноэтажные павильоны, за которыми что-то горит. В небо поднимается густой дым.

В 2022 году на заводе «Зингер» уже был масштабный пожар по причине аварийного режима работы электрооборудования или электросети. Тогда площадь возгорания составила около 2,8 тыс. кв. м, произошло обрушение 400 кв. м кровли.