Фото: в подмосковном Подольске вспыхнул склад

сегодня в 15:20

Днем 5 сентября в подмосковном Подольске на территории одного из складов произошел пожар. В Сети появилось фото с места происшествия, на котором видны клубы черного дыма, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

На опубликованном кадре видно высокое здание и рядом стоящие одноэтажные павильоны, за которыми что-то горит. В небо поднимается густой дым.

На момент публикации заметки не известно, что именно хранится на складе, где произошел пожар.

Информации о пострадавших пока также не поступало. Подробности выясняются компетентными службами.

Ранее в Москве загорелись два торговых павильона. Спасатели оперативно прибыли на пожар и ликвидировали его.