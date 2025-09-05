Фото: в подмосковном Подольске вспыхнул склад
Фото - © Telegram-канал «МК: срочные новости»
Днем 5 сентября в подмосковном Подольске на территории одного из складов произошел пожар. В Сети появилось фото с места происшествия, на котором видны клубы черного дыма, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
На опубликованном кадре видно высокое здание и рядом стоящие одноэтажные павильоны, за которыми что-то горит. В небо поднимается густой дым.
На момент публикации заметки не известно, что именно хранится на складе, где произошел пожар.
Информации о пострадавших пока также не поступало. Подробности выясняются компетентными службами.
Ранее в Москве загорелись два торговых павильона. Спасатели оперативно прибыли на пожар и ликвидировали его.