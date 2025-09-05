сегодня в 15:10

Пожарные потушили сразу два торговых павильона на западе Москвы

Днем 5 сентября в Москве на пульт диспетчера МЧС РФ поступило сообщение о пожаре на улице Киевская, д. 11. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили два горящих торговых павильона и сразу же приступили к их тушению, сообщает пресс-служба столичного МЧС РФ.

Предварительно известно, что на момент прибытия спасателей горели два в ряд стоящих одноэтажных павильона.

В Telegram-канале «МК: срочные новости» появилось видео пожара, черный густой дым от которого был виден от «Москва-Сити».

На момент публикации заметки сотрудники столичного чрезвычайного ведомства полностью потушили пожар. Информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной возгорания, а также другие подробности случившегося устанавливаются компетентными специалистами.