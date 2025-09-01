Огнеборцы потушили пожар на площади более 4 тыс кв м в Балашихе

Накануне работники 201-й, 202-й, 240-й и 307-й пожарно-спасательных частей территориального управления № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы ликвидировали крупный пожар на территории складского комплекса в городском округе Балашиха. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин рассказал, что около 9 часов утра очевидцы сообщили в единую службу экстренной помощи «Система-112» о горящем складском помещении.

«Прибыв на место пожара, огнеборцы увидели, что из складского комплекса идет сильный густой дым и поднимаются большие языки пламени. Работники пожарно-спасательных формирований создали звенья газодымозащитников, провели разведку и развернули магистральную линию для ликвидации очага возгорания. В ходе проведения разведки выяснилось, что пламя охватило склады, где хранились стройматериалы и лакокрасочные изделия в заводской таре, что только усилило интенсивность возгорания, и пожар распространяется с большой скоростью», — отметил Вадим Беловошин.

Первый заместитель уточнил, что часть горящего здания обрушилась.

«Пожару был присвоен четвертый ранг. Было принято решение о наращивании группировки сил и средств. На место чрезвычайного происшествия прибыли вертолеты Ми-8 МЧС России, Ка-32 Московского авиацентра и дополнительные пожарные расчеты. Сотрудники „Мособлпожспас“ работали несколько часов, чтобы локализовать огонь и не дать ему перекинуться на соседние здания, применяя при этом лафетные стволы с пожарных автоцистерн. В ликвидации пожара было задействовано более 110 человек и более 40 единиц техники. Пострадавших в результате пожара нет. Благодаря оперативной и слаженной работе огнеборцев пожар был потушен в кратчайшие сроки», — заключил Вадим Беловошин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.