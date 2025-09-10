сегодня в 14:18

В Сети появились кадры пожара на мебельном складе в Дмитрове

Случайные прохожие запечатлели на видео пожар, охвативший мебельный склад в пгт. Некрасовский Дмитровского округа. Кадры публикует «МК: срочные новости».

На видео показано, как здание объято языками пламени. Часть конструкции разрушена. Над складом также клубится черный густой дым.

«Такое впечатление, что склад деревянный, а не железный», — сказал один из прохожих, сделавший кадры.

Рядом с горящим складом находится конюшня. Как пишет Mash, в поселке должен был пройти чемпионат России по конной выездке, однако из-за происшествия его отменили.

Лошадей и наездников эвакуировали. На опубликованных кадрах виден горящий склад. Судя по видео, конюшня расположена к зданию вплотную.

Пожар в складском помещении в пгт. Некрасовский произошел около 12:00. Предварительно, площадь возгорания выросла до 15 тыс. «квадратов».

