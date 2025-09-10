сегодня в 13:44

Площадь пожара на мебельном складе в Дмитрове выросла до 15 тыс «квадратов»

Пожар не утихает на мебельном складе в подмосковном поселке Некрасовский. Огонь охватил уже 15 тыс. «квадратов» площади объекта, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья .

По предварительным данным, здание полностью охвачено огнем. Все сотрудники были эвакуированы.

В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные. Данных о пострадавших нет. Сотрудники МЧС РФ принимают меры, чтобы огонь не перешел на соседние складские помещения.

Дмитровская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара. Точные причины происшествия станут известны после осмотра места ЧП и проведения пожарно-технической экспертизы.

По предварительным данным, возгорание складского помещения готовой продукции из пластика произошло в поселке Некрасовский Дмитровского округа около 12:00. Часть здания в результате пожара обвалилась.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.