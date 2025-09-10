сегодня в 15:49

Пожар на мебельном складе в Дмитровском округе локализовали на 12 тысячах кв м

Пожар на мебельном складе в поселке Некрасовском в Дмитровском муниципальном округе локализовали на 12 тыс. кв. м., сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Возгорание складского помещения готовой продукции из пластика произошло около 12:00. Часть здания в результате пожара обвалилась. Все сотрудники были эвакуированы.

В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные. Данных о пострадавших нет. Сотрудники МЧС РФ принимают меры, чтобы огонь не перешел на соседние складские помещения.

Случайные прохожие запечатлели на видео пожар. На кадрах показано, как здание объято языками пламени. Часть конструкции разрушена. Над складом также клубится черный густой дым.

Рядом с горящим складом находится конюшня. В поселке должен был пройти чемпионат России по конной выездке, однако из-за происшествия его отменили. Лошадей и наездников эвакуировали.