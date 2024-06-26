сегодня в 10:47

ТАСС: пожар во Фрязине произошел из-за дугового пробоя в электросети

В оперативных службах рассказали, что причиной пожара в здании бывшего НИИ в подмосковном Фрязине стал дуговой пробой в электросети, сообщает ТАСС .

Дуговой прогиб привел к воспламенению горючих материалов. Это электрический разряд, возникающий при неисправностях и повреждениях в электроустановках.

Пожар в бывшем здании НИИ «Платан» во Фрязине произошел днем 24 июня. На 7 этаже оказались заблокированы люди. Они выбивали окна и звали на помощь.

Пока подтверждена гибель как минимум 6 человек в результате пожара.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что один из пострадавших в результате пожара в здании во Фрязине находился в тяжелом состоянии в больнице.

«Он в тяжелом состоянии, подключен к ИВЛ. Уже есть положительная динамика, врачи борются за жизнь мужчины», — заявил глава региона.