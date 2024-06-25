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Повторный пожар в бывшем здании НИИ во Фрязине достиг 100 «квадратов»

Второй очаг открытого горения в здании бывшего НИИ «Платан» возник во вторник вечером, его площадь достигла уже 100 кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

На месте повторного пожара работает несколько подразделений МЧС. По предварительным данным, работы ведутся только снаружи горящего объекта из-за угрозы его обрушения.

Первый серьезный пожар в здании бывшего НИИ произошел накануне. Очаг возгорания находился на пятом этаже, пламя стремительно распространилось до восьмого этажа.

По данным Следственного комитета, подтверждена гибель шести человек. Точное число жертв пожара устанавливается.