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Во Фрязине снова горит бывшее здание НИИ, где ранее погибли люди

В Сети появились кадры нового возгорания в многоэтажном здании во Фрязине, где накануне при сильном пожаре погибли люди, пишет Baza .

На опубликованном в Сети ролике видно открытое горение на верхних этажах строения, которое накануне практически полностью выгорело.

Все подробности случившегося уточняются. Информации о новых жертвах пока не поступало.

Ранее региональный СК возбудил дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам. По данным ведомства, пожар начался на 5 этаже и стремительно распространился до 8 этажа.

К настоящему времени известно о 6 погибших, точное количество устанавливается, заявили в Следкоме.

Охранник здания одним из первых бросился спасать людей. Он бегал по этажам и просил сотрудников разных организаций эвакуироваться. Своими действиями он спас десятки жизней.