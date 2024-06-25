Из-за угрозы обвала бывшее здание НИИ во Фрязине будут тушить снаружи

сегодня в 21:18

Во Фрязине бывшее здание НИИ может рухнуть из-за второго пожара

Очевидцы публикуют в Сети видео с кадрами повторного пожара в здании бывшего НИИ во Фрязине, возгорание на верхних этажах планируют тушить только снаружи, сообщает SHOT .

По предварительной информации, на место повторного пожара выехали 4 единицы спецтехники и 12 человек. Все работы планируют проводить только снаружи.

На выложенных видеокадрах видно, как языки пламени вырываются из угловых окон на верхних этажах строения.

Что стало причиной повторного возгорания, устанавливается. О новых жертвах пока информации нет. По данным СК, ранее была подтверждена гибель 6 человек, точное количество погибших еще уточняется.