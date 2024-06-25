В здании бывшего НИИ во Фрязине, где сгорели 6 человек, зимой произошел потоп

Сгоревшее здание во Фрязине затопило за полгода до пожара

Бывший арендатор площадки в сгоревшем здании во Фрязине заявил, что в декабре 2023 года здесь случился потоп. По его словам, причиной послужила промерзшая система отопления, сообщает Газета.ru .

Мужчина отметил, что ему пришлось вывезти свою мебельную фабрику из здания сразу после ЧП. Он обратил внимание, что на тот момент владелец помещения не придавал значения состоянию инженерных систем.

«Скинули на арендаторов исправление их косяков и вызвали электрика, чтобы провода в щитках прозвонить с одного конца — и на этом все. То, что это здание обслуживалось из рук вон плохо, — факт», — констатировал предприниматель.

Огонь охватил бывший научно-исследовательский институт «Платан» в Подмосковье 24 июня. Согласно последним данным оперативных служб, жертвами пожара стали минимум шесть человек. По данному факту СК возбудил уголовное дело.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что один из пострадавших в результате пожара находится в тяжелом состоянии в больнице.

«Он в тяжелом состоянии, подключен к ИВЛ. Уже есть положительная динамика, врачи борются за жизнь мужчины», — заявил глава региона.