Покусанного хаски мальчика планируют на вертолете увезти из Сочи в Москву

Отец пострадавшего ребенка от нападения двух собак породы хаски сообщил журналистам, что собирает документы для транспортировки сына бортом санавиации в Москву, пишет РЕН ТВ .

В какую именно столичную больницу планируют госпитализировать ребенка, пока не уточняется. Для такой поездки собирается необходимый перечень документов.

Ранее стало известно, что откушенные собаками нос и губа не прижились. Медики сделали все возможное, но ткани отторглись.

Предварительно известно, что хозяин собак долгое время не кормил их. Животные вырыли подкоп у забора и выбрались на улицу, где и напали на 8-летнего мальчика, который чудом выжил. Владельцу животных предъявили обвинение, а самих хаски усыпили.