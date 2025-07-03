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Мужчина с ножом и перцовкой набросился на врачей в больнице Иркутска

В ГКБ-8 в Иркутске мужчина набросился на заместителя главного врача и секретаря с ножом и перцовым баллончиком. Они получили серьезные травмы и оказались в реанимации, сообщает Telegram-канал « 112 ».

Мужчина пришел на прием к врачу. Жаловался, что он инвалид, но «жизни ему не дают» и якобы предоставляют ужасные условия для лечения.

После этого пациент забрызгал женщин перцовым баллончиком и достал нож. Мужчину задержали правоохранители. Врачей госпитализировали.

Ранения персонал получил тяжелые. Мужчину проверят на вменяемость и наличие учета в психоневрологическом диспансере.

Ранее на пост полиции в Чечне напал с ножом 17-летний парень. Инцидент произошел в Чахой-Мартане.