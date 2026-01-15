Появилось видео падения футболиста Лайонела Адамса из окна дома в Звенигороде

В Сети появилось видеозапись, на которой запечатлено падение воспитанника ПФК ЦСКА Лайонела Адамса из окна многоэтажки, в результате которого спортсмен погиб, сообщает «Mash на спорте» .

Последние секунды его жизни попали на камеру в подмосковном ЖК в Звенигороде. На опубликованных кадрах видно, как спортсмен летит с огромной высоты и падает на площадку рядом с припаркованными автомобилями. На следующих кадрах врачи накрывают брезентом его тело.

В ЖК Лайонел Адамс находился в гостях у экс-игрока ялтинского «Рубина» Тимура Магомедова. Мужчины выпивали, погибший жаловался на проблемы в личной жизни, в том числе рассказал о расставании с девушкой.

По словам очевидцев, Магомедов стоял рядом с телом друга, когда на место прибыли полицейские. Мать Адамса считает, что его убили. Друзья придерживаются другой версии.

О смерти Адамса стало известно 14 января. Во время посиделок друг спортсмена Магомедов вышел из комнаты. Когда он вернулся, Адамс уже был мертв.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.