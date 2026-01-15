Жаловался на жизнь после расставания: подробности смерти воспитанника ЦСКА
Футболист Адамс перед смертью расстался с девушкой
Фото - © @lionel__adams/Instagram
Стали известны подробности смерти известного футболиста и воспитанника ЦСКА Лайонела Адамса. Трагедия произошла в Подмосковье накануне, сообщает РЕН ТВ.
31-летний спортсмен выпивал вместе с другом. В какой-то момент Адамс начал жаловаться на неразделенную любовь — футболист расстался с девушкой.
Во время посиделок друг спортсмена вышел из комнаты. Когда он вернулся, Адамс уже был мертв.
Тело спортсмена обнаружили минувшим вечером возле дома в Звенигороде.
Ранее сообщалось, что в момент инцидента Адамс находился в гостях у экс-игрока ялтинского «Рубина» Тимура Магомедова. Оба футболиста подверглись нападению в декабре 2025 года.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.