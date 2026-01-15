Жаловался на жизнь после расставания: подробности смерти воспитанника ЦСКА

сегодня в 11:49

Футболист Адамс перед смертью расстался с девушкой

Стали известны подробности смерти известного футболиста и воспитанника ЦСКА Лайонела Адамса. Трагедия произошла в Подмосковье накануне, сообщает РЕН ТВ .

31-летний спортсмен выпивал вместе с другом. В какой-то момент Адамс начал жаловаться на неразделенную любовь — футболист расстался с девушкой.

Во время посиделок друг спортсмена вышел из комнаты. Когда он вернулся, Адамс уже был мертв.

Тело спортсмена обнаружили минувшим вечером возле дома в Звенигороде.

Ранее сообщалось, что в момент инцидента Адамс находился в гостях у экс-игрока ялтинского «Рубина» Тимура Магомедова. Оба футболиста подверглись нападению в декабре 2025 года.

