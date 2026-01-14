В Подмосковье трагически погиб воспитанник ПФК ЦСКА Лайонель Адамс

14 января в Подмосковье погиб 31-летний Лайонель Адамс, известный как воспитанник ПФК ЦСКА. Он скончался, выпав из окна многоэтажного дома в Московской области, еще до прибытия скорой помощи, сообщает Mash .

Предварительно известно, что в момент инцидента спортсмен находился в гостях у экс-игрока ялтинского «Рубина» Тимура Магомедова, с которым в декабре 2025 года также подвергся нападению и был застрелен в Звенигороде. Тогда перед трагедией приятели распивали спиртные напитки дома, а затем вышли на улицу, где между ними и неустановленными лицами произошел конфликт, переросший в потасовку.

Попытка водителя проезжавшего мимо автомобиля разнять дерущихся оказалась безуспешной, и он также был вовлечен в конфликт. Защищаясь, водитель применил травматическое оружие, чтобы покинуть место происшествия. После инцидента спортсмены направились в бар, где снова произошла драка. Несмотря на полученные травмы, Адамс отказался обращаться в правоохранительные органы и фиксировать побои, как сообщают источники.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье из окна выпал мужчина на глазах женщины, которая выгуливала собаку. Происшествие случилось в Химках в первой половине дня 14 января.

