В Химках из окна выпал человек на глазах у дамы с собачкой

В подмосковных Химках в первой половине дня 14 января из окна многоквартирного дома выпал человек. Свидетелем происшествия стала женщина, которая через дорогу выгуливала собачку. Момент попал на видео, пишет «ДТП и ЧП МОСКВА и МО» .

На опубликованных кадрах видно, что происшествие случилось в 11:19. Предварительно известно, что все произошло в Химках в микрорайоне Велтон Парк Новая Сходня.

На появившемся в Сети ролике заметно, что выпавший из окна человек приземлился в сугроб рядом с забором. На момент публикации заметки о его дальнейшей судьбе ничего неизвестно.

Судя по кадрам, женщина, которая случайно стала свидетельницей произошедшего, сначала растерялась и повернулась спиной к упавшему человеку. Затем она достала телефон. Предполагается, что она могла вызвать скорую помощь, но достоверной информации на этот счет нет. В настоящее время все обстоятельства случившегося выясняются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.