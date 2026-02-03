Похищенный и убитый в Петербурге 9-летний мальчик рос в неблагополучной семье

9-летний Паша, труп которого обнаружили в Ленинградской области, воспитывался в неблагополучной семье. Он не ходил в школу, сообщает газета «Известия» .

По предварительным данным, всего в семье было семь детей. Сестра и брат Паши часто болели и пропускали школу.

Сам мальчик не ходил в образовательное учреждение. Родители своевременно не подали заявление на его зачисление в местную школу. Семью посещала социальный педагог.

30 января в Петербурге пропал 9-летний мальчик. Он вышел на прогулку, но домой не вернулся. Известно, что в тот же день вечером он подрабатывал возле кафе — мыл стекла и фары автомобилей.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, перед исчезновением ребенок сел в Toyota Fortuner. Владельцем авто был 38-летний Петр Ж., его задержали.

Мужчина признался, что убил ребенка. Позднее труп Паши со связанными ногами достали из замерзшего водоема в Ленинградской области. По словам задержанного, он убил мальчика, потому что тот угрожал сообщить полицейским о странном интересе к себе со стороны похитителя.

