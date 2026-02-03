Ноги были связаны: труп пропавшего в Петербурге мальчика достали из-подо льда

Труп исчезнувшего в Петербурге мальчика нашли в водоеме со связанными ногами

Труп девятилетнего мальчика со связанными ногами достали из замерзшего водоема в Ленинградской области. Об этом сообщает РЕН ТВ .

Волонтеры рассказали, что прибыли к району Нижнего Шингерского водоема. Там нашли странный бугорок и пробили его топором и ледорубом. Через некоторое время нашли замерзший труп мальчика.

На месте работают полицейские.

2 февраля задержали подозреваемого в похищении мальчика. Мужчина поделился, что утопил парня в одном из местных водоемов. Мальчик, по его словам, угрожал сообщить полицейским о странном интересе к себе со стороны похитителя.

Ребенка похитили 30 января рядом с гипермаркетом «Лента». Погибший был знаком с мужчиной. Парень подрабатывал на автомойке и много раз очищал от грязи авто задержанного.

