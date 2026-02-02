Подозреваемый в похищении ребенка в Петербурге признался в его убийстве

Подозреваемый в похищении 9-летнего мальчика в Санкт-Петербурге признался в его убийстве. В ближайшее время следователи отправятся на место смерти ребенка, сообщает SHOT .

При задержании 38-летний Петр Ж. отказывается разговаривать с силовиками. Однако в ходе допроса мужчина рассказал, что убил 9-летнего Пашу, которого похитил у гипермаркета «Лента» 30 января, и назвал место, где утопил тело ребенка.

Выяснилось, что Петр убил мальчика, когда он хотел рассказать о похищении. Паша был знаком с мужчиной. Мальчик подрабатывал на автомойке и не раз мыл его машину.

В ходе обысков дома у убийцы обнаружили порнографические материалы с участием детей.

30 января в Петербурге пропал 9-летний мальчик. Судя по записям с камер видеонаблюдения, перед исчезновением он сел в Toyota Fortuner. Владельцем авто оказался ранее судимый уроженец ЛНР Петр Ж. Мужчину задержали в Псковской области.

