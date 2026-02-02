Сидел в чатах «Русской общины»: мальчика в Петербурге похитил уроженец ЛНР

Задержанный по подозрению в похищении 9-летнего мальчика в Санкт-Петербурге Петр Ж. оказался уроженцем ЛНР, который состоял в чатах «Русской общины», сообщает «Осторожно, новости» .

Мужчина родился в городе Новодружеске, затем перебрался в Северную столицу. Он работал в сфере строительства. Петр вел страницы в соцсетях, сидел в чатах «Русской общины», пытаясь найти единомышленников.

Также мужчина активничал в комментариях Telegram-канала «Русский националист». Он призывал людей «не молчать и организовываться». Известно, что задержанный поставил на свою аватарку в мессенджере изображение запрещенного экстремистского символа.

30 января в Петербурге пропал 9-летний мальчик. Судя по записям с камер видеонаблюдения, перед исчезновением он сел в Toyota Fortuner. Владельцем авто является Петр Ж. Мужчину задержали, он находится на допросе.

О судьбе пропавшего школьника данных нет. В его поисках участвуют более 200 волонтеров, правоохранители и сотрудники Росгвардии.

