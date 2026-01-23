Похищенного в Красноярске подростка нашли на съемной квартире

Правоохранительные органы нашли 14-летнего мальчика в Красноярске, который ушел с неизвестным и не вернулся домой, об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По словам Волк, в настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства исчезновения мальчика.

«Жив, находился на арендованной квартире вместе с девушкой», — сообщили РИА Новости в СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Ранее предполагалось, что подросток мог стать жертвой мошенников, которые использовали его для того, чтобы выманить деньги у отца-бизнесмена. Известно, что женщина-таксист, которая подвозила мальчика в компании неизвестного человека, дала показания в полиции.

