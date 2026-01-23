Ехал с девушкой: найден таксист, который вез пропавшего подростка в Красноярске
Фото - © Медиасток.рф
В Красноярске нашли женщину-таксиста, которая увозила пропавшего 14-летнего ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.
В ведомстве заявили, что женщина дала показания. По ее рассказу, ребенок уезжал вместе с неустановленной девушкой.
Таксист довезла пассажиров до одного из жилых домов в Красноярске, после чего они вышли.
Ранее в Красноярске похитили 14-летнего мальчика, возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что в последний раз его видели на улице вместе с незнакомцем.
Отец ребенка пришел домой поздно и обнаружил пропажу мальчика, а также вскрытый сейф, откуда пропали 3 млн рублей. После этого ему пришли сообщения с требованием выкупа — похитители хотят получить 30 млн рублей.
Также проверяется версия о том, что мальчика могли завербовать украинские мошенники.
