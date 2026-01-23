Хотят 30 млн рублей: озвучены требования похитителей подростка в Красноярске

В Красноярке похитители 14-летнего мальчика выдвинули требования его семье — они просят 30 млн рублей за возвращение ребенка домой, сообщает РЕН ТВ .

Предварительно, похищение произошло в элитном поселке Серебряный Бор. Мальчик вышел из дома, а позже его видели с незнакомцем.

По данным SHOT, поздно вечером отец ребенка пришел домой, но сына уже не было, а сейф, в котором лежали 3 млн рублей, был вскрыт. После этого мужчине стали приходить сообщения с требованием выкупа. Он попросил поговорить со школьником лично, но похитители ему отказали.

В поселке, откуда похитили ребенка, живут состоятельные граждане, которые используют вертолеты — на задних площадках домов есть вертолетные площадки. Поэтому здесь есть вооруженная охрана и видеонаблюдение.

У отца пропавшего есть компания по продаже спецтехники и грузовиков — «АвтоСпецМаш», он является одним из богатейших людей Красноярска. Проверяется версия о том, что мальчика могли завербовать украинские мошенники.

