сегодня в 08:03

В Красноярске ищут мальчика, который ушел с незнакомцем и пропал

В Красноярске возбудили уголовное дело после пропажи 14-летнего мальчика. В последний раз его видели с незнакомцем на улице, сообщает «112» .

Дело расследуется по статье о похищении ребенка. По данным правоохранителей, незнакомец увел мальчика 22 января. Их видели вместе на улице.

После этого родителям ребенка стали приходить сообщении с требованием выкупа. К ним было прикреплено видео, в котором мальчик просит заплатить деньги, чтобы его вернули домой.

Как пишет ТАСС, неизвестный просит у семьи 350 тыс. долларов в качестве выкупа.

Пропавшего ребенка ищут. Проводятся следственные действия.

