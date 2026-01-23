Пропавшим в Красноярске мальчиком могут манипулировать мошенники-арендаторы

Отец пропавшего в Красноярске 14-летнего мальчика считает, что его сын мог стать жертвой мошенников-арендаторов, сообщает РЕН ТВ .

Мужчина призвал людей внимательно проверять, кому они сдают в аренду жилье. По его словам, жильцы могут оказаться мошенниками, использующими квартиру для проживания вовлеченных в их схему детей.

«Может оказаться, что ваше жилье намеренно или случайно используется мошенниками для проживания несовершеннолетних, которыми манипулируют злоумышленники», — сказал отец ребенка.

Он уверен, что его пропавший сын мог оказаться частью подобной схемы злоумышленников. Сейчас мужчина сильно переживает из-за исчезновения ребенка. Он надеется, что огласка в СМИ поможет в решении вопроса.

Ранее в Красноярске был похищен 14-летний мальчик. Он ушел из дома вместе с неизвестным, после чего пропал.

Вернувшись домой поздно вечером, отец не застал ребенка и увидел вскрытый сейф, откуда пропали 3 млн рублей. Затем ему пришло сообщения с требованием выкупа на сумму 30 млн рублей.

Сейчас расследуется уголовное дело о похищении. Также проверяется версия, что мальчик мог стать жертвой мошенников.

